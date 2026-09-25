DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktie auf dem Prüfstand
|
25.09.2026 12:58:44
Analyse: Bernstein Research bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde von Bernstein Research einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Frachtmärkte trotzten den geopolitischen Unsicherheiten, wie die starke Kursentwicklung von A.P. Moller-Maersk und DHL zeige, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Frachtraten seien seit Ausbruch des Iran-Kriegs deutlich gestiegen, und auch die Volumina blieben gesund. Das Geschäftsfeld bleibe kurzfristig günstig für die Unternehmensgewinne.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:41 Uhr 0.8 Prozent im Plus bei 56.94 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 17.46 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 323’070 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 27.1 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.11.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
16:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
12:58
|Analyse: Bernstein Research bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
12:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag gesucht (finanzen.ch)
|
09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Vormittag gestärkt (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 startet mit Verlusten (finanzen.ch)