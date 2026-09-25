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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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Aktie auf dem Prüfstand 25.09.2026 12:58:44

Analyse: Bernstein Research bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse

Analyse: Bernstein Research bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde von Bernstein Research einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

DHL Group
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Frachtmärkte trotzten den geopolitischen Unsicherheiten, wie die starke Kursentwicklung von A.P. Moller-Maersk und DHL zeige, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Frachtraten seien seit Ausbruch des Iran-Kriegs deutlich gestiegen, und auch die Volumina blieben gesund. Das Geschäftsfeld bleibe kurzfristig günstig für die Unternehmensgewinne.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:41 Uhr 0.8 Prozent im Plus bei 56.94 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 17.46 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 323’070 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt. Die Aktie kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 27.1 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.11.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:31 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: AIF
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