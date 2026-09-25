Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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Symrise Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Vor den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen habe sich der Aromen- und Duftstoffhersteller auf Investorenveranstaltungen positiv zur Geschäftsentwicklung geäußert, schrieb Victoria Nice in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Sie hob ihre Schätzung für das organische Umsatzwachstum im dritten Quartal ein wenig an auf 5,2 Prozent und liege nun noch etwas deutlicher über der Konsensprognose. Es spreche auch nichts dagegen, dass sich das Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich fortsetze./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
99.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
93.44 €
|
Abst. Kursziel*:
5.95%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
93.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.93%
|
Analyst Name::
Victoria Nice
|
KGV*:
-
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