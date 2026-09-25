Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’945 0.3%  SPI 19’761 0.3%  Dow 51’350 -0.3%  DAX 25’427 0.6%  Euro 1 0.3%  EStoxx50 6’315 0.7%  Gold 4’314.3300 0.8%  Bitcoin 70’245 0.5%  Dollar 1 0.1%  Öl 105.5 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Promi-Kunde bucht Starfall – jetzt bei SpaceX-Aktie einsteigen?
Analyse: Bernstein Research bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse
Milliardendeal lässt Nanexa-Aktie explodieren - Novo Nordisk kaum bewegt
Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Symrise-Aktie mit Buy
Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Symrise-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

87.74
CHF
1.78
CHF
2.07 %
12:55:27
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.09.2026 11:53:17

Symrise Market-Perform

Symrise
88.23 CHF 0.56%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Vor den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen habe sich der Aromen- und Duftstoffhersteller auf Investorenveranstaltungen positiv zur Geschäftsentwicklung geäußert, schrieb Victoria Nice in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Sie hob ihre Schätzung für das organische Umsatzwachstum im dritten Quartal ein wenig an auf 5,2 Prozent und liege nun noch etwas deutlicher über der Konsensprognose. Es spreche auch nichts dagegen, dass sich das Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich fortsetze./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:13 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Symrise AG Market-Perform
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
99.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
93.44 € 		Abst. Kursziel*:
5.95%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
93.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.93%
Analyst Name::
Victoria Nice 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Symrise AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Symrise AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:53 Symrise Market-Perform Bernstein Research
11:51 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
08:23 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
01.09.26 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen