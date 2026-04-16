Top News
Aktie im Blick: Heidelberger Druck senkt Ergebnisprognose für Geschäftsjahr
DKSH-Aktie fester: erhält Aufträge von Yeastup und Sanofi
Givaudan-Aktie: UBS AG vergibt Neutral
DocMorris-Aktie fester: DocMorris-VR warnt vor "kalter Übernahme" - Streit mit Grossaktionär eskaliert
Lufthansa-Aktie nimmt ab: Weiterer Streik-Tag bei Lufthansa - erneut Ausfälle in Berlin
DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

6.24
CHF
0.50
CHF
8.62 %
11:08:30
SWX
16.04.2026 10:18:26

DocMorris Sell

DocMorris
6.21 CHF 6.90%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 3,50 Franken auf "Sell" belassen. Die Resultate des ersten Quartals hätten den Markterwartungen entsprochen, schrieb Sebastian Vogel am Donnerstag. Die ziemlich schwache Entwicklung im Rezeptgeschäft in Deutschland spreche allerdings nicht für eine Wachstumsbelebung./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Sell
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
3.50 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
6.24 CHF 		Abst. Kursziel*:
-43.91%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
6.21 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-43.63%
Analyst Name::
Sebastian Vogel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:18 DocMorris Sell UBS AG
08:11 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
24.03.26 DocMorris Sell UBS AG
23.03.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
23.03.26 DocMorris Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
