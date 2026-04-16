DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
6.24CHF
0.50CHF
8.62 %
11:08:30
SWX
16.04.2026 10:18:26
DocMorris Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 3,50 Franken auf "Sell" belassen. Die Resultate des ersten Quartals hätten den Markterwartungen entsprochen, schrieb Sebastian Vogel am Donnerstag. Die ziemlich schwache Entwicklung im Rezeptgeschäft in Deutschland spreche allerdings nicht für eine Wachstumsbelebung./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 05:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Sell
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
3.50 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
6.24 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-43.91%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
6.21 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-43.63%
|
Analyst Name::
Sebastian Vogel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
10:06
|DocMorris-VR warnt vor "kalter Übernahme" - Streit mit Grossaktionär eskaliert (AWP)
10:06
|DocMorris-Aktien nach Q1-Zahlen im Plus (AWP)
07:57
|DocMorris-VR warnt Aktionäre vor CEPD-Anträgen (AWP)
07:00
|DocMorris publishes invitation to the Annual General Meeting (EQS Group)
07:00
|DocMorris publiziert Einladung zur Generalversammlung (EQS Group)
06:58
|DocMorris mit starkem Umsatzwachstum im ersten Quartal 2026 – auf Kurs zum EBITDA-Breakeven (EQS Group)
06:58
|DocMorris achieves strong revenue growth in Q1 2026 – on track for EBITDA break-even (EQS Group)
15.04.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris zeigt sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10:18
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:11
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|23.03.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:11
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|23.03.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:11
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|DocMorris Add
|Baader Bank
|10:18
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|26.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|23.03.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|26.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|6.18
|7.58%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:26
|
UBS AG
Givaudan Neutral
|10:26
|
UBS AG
Schaeffler Sell
|10:18
|
UBS AG
DocMorris Sell
|10:01
|
Deutsche Bank AG
ASML NV Buy
|09:54
|
Deutsche Bank AG
Commerzbank Buy
|09:52
|
Deutsche Bank AG
NORMA Group Hold
|09:52
|
Deutsche Bank AG
Bayer Hold