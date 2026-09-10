DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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DocMorris Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat DocMorris mit einem Kursziel von 12,50 Franken auf "Buy" belassen. Der Markt reagiere üblicherweise vorsichtig auf die Ausgabe neuer Wandelanleihen, doch im Fall der Online-Apotheke sei dieser Schritt sinnvoll gewesen, schrieb Jan Koch in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Platzierung solcher Papiere. DocMorris ziele damit darauf ab, die Laufzeiten zu verlängern, die Finanzierungskosten zu senken und - was besonders wichtig sei - eine mögliche Verwässerung der Anteile der Aktionäre zu verhindern./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Hebel
|Steigender DocMorris-Kurs
|Fallender DocMorris-Kurs
|>5
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
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Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
12.50 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.47 CHF
|
Abst. Kursziel*:
19.39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.37 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.60%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
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