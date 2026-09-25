Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Freitagmittag

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Bitcoin erhöhte sich um 12:31 um 0,40 Prozent auf 84.737,46 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 84.395,74 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 22,4 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 1,67 Prozent auf 70,58 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 71,78 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Ethereum um 0,91 Prozent auf 2.713,43 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.689,05 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,46 Prozent auf 338,82 US-Dollar. Am Vortag standen noch 337,27 US-Dollar an der Tafel.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 1,04 Prozent auf 1,551 US-Dollar, nach 1,535 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert 0,71 Prozent auf 564,84 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 568,87 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2484 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:31 auf 0,2527 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2156 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,2196 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3372 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3402 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 776,10 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (776,74 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0957 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:31 bei 0,0964 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 118,65 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,39 Prozent im Vergleich zum Vortag (117,02 US-Dollar).

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 2,09 Prozent auf 10,40 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 10,19 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 5,48 Prozent auf 13,93 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 13,21 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann Sui Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Sui-Kurs um 3,34 Prozent auf 1,045 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,011 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.