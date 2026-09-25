Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/BTC
|Historisch
|Realtimekurs
|Krypto-Marktbericht
|
25.09.2026 12:43:06
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Freitagmittag
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bitcoin erhöhte sich um 12:31 um 0,40 Prozent auf 84.737,46 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 84.395,74 US-Dollar gelegen hatte.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 22,4 Prozent.
Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 1,67 Prozent auf 70,58 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 71,78 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 12:31 zieht Ethereum um 0,91 Prozent auf 2.713,43 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.689,05 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,46 Prozent auf 338,82 US-Dollar. Am Vortag standen noch 337,27 US-Dollar an der Tafel.
Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 1,04 Prozent auf 1,551 US-Dollar, nach 1,535 US-Dollar am Vortag.
Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert 0,71 Prozent auf 564,84 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 568,87 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2484 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:31 auf 0,2527 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2156 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,2196 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3372 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3402 US-Dollar.
Währenddessen wird Binancecoin bei 776,10 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (776,74 US-Dollar).
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0957 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:31 bei 0,0964 US-Dollar.
Währenddessen wird Solana bei 118,65 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,39 Prozent im Vergleich zum Vortag (117,02 US-Dollar).
Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 2,09 Prozent auf 10,40 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 10,19 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 5,48 Prozent auf 13,93 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 13,21 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit kann Sui Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Sui-Kurs um 3,34 Prozent auf 1,045 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,011 US-Dollar an der Tafel.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|69’333.04655
|-0.78%
|Handeln
|Vision
|0.03751
|0.72%
|Handeln
|Ethereum
|2’218.00609
|-0.38%
|Handeln
|Ripple
|1.30398
|2.62%
|Handeln
|Solana
|99.11071
|2.30%
|Handeln
|Cardano
|0.20969
|1.94%
|Handeln
|Polkadot
|0.97529
|1.99%
|Handeln
|Chainlink
|11.44623
|4.67%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|0.42%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-3.09%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren