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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

10.09
CHF
-0.18
CHF
-1.75 %
15:30:13
SWX
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03.09.2026 13:58:04

DocMorris Hold

DocMorris
10.08 CHF -2.11%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 11 Franken auf "Hold" belassen. Im August habe es eine schlechtere Entwicklung bei der Zahl aktiver Kunden und App-Nutzungen gegebenen, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag nach Auswertung der monatlichen E-Rezeptdaten der Onlineapotheken. Dabei habe sich Redcare besser geschlagen als der Schweizer Konkurrent./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:32 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:32 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
11.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
10.14 CHF 		Abst. Kursziel*:
8.48%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
10.08 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
9.08%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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