DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

7.60
CHF
0.35
CHF
4.76 %
14:40:04
SWX
21.04.2026 12:53:27

DocMorris Sell

DocMorris
7.55 CHF 6.32%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 3,50 auf 4,00 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach den jüngsten Aussagen der Online-Apotheke zur Geschäftsentwicklung rechne er mit einer Fortsetzung der Trends aus dem ersten Quartal und hebe seine Schätzungen an, schrieb Sebastian Vogel in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Mit Blick auf den Zeitpunkt für das Erreichen der Gewinnschwelle bleibe er aber vorsichtig./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 15:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Sell
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
4.00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
7.51 CHF 		Abst. Kursziel*:
-46.77%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
7.55 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-47.03%
Analyst Name::
Sebastian Vogel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

12:53 DocMorris Sell UBS AG
20.04.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
17.04.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
17.04.26 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
16.04.26 DocMorris Sell UBS AG
