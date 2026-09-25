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SPI-Marktbericht 25.09.2026 12:26:15

SPI-Handel aktuell: SPI mittags mit grünem Vorzeichen

SPI-Handel aktuell: SPI mittags mit grünem Vorzeichen

Der SPI befindet sich aktuell im Aufwind.

Roche
373.64 CHF -0.73%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag geht es im SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0.46 Prozent auf 19’796.52 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.447 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.461 Prozent auf 19’797.36 Punkte an der Kurstafel, nach 19’706.45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 19’875.19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’796.52 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0.743 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 20’421.31 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 20’050.78 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wurde der SPI mit 16’483.08 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8.52 Prozent nach oben. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 11.48 Prozent auf 0.03 CHF), SHL Telemedicine (+ 7.00 Prozent auf 1.07 CHF), DocMorris (+ 5.61 Prozent auf 11.29 CHF), Vetropack A (+ 4.34 Prozent auf 19.70 CHF) und BioVersys (+ 4.33 Prozent auf 26.50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen ASMALLWORLD (-13.33 Prozent auf 0.65 CHF), MindMaze Therapeutics (-3.57 Prozent auf 0.14 CHF), Xlife Sciences (-3.54 Prozent auf 10.90 CHF), BVZ (-3.18 Prozent auf 1’520.00 CHF) und Clariant (-2.78 Prozent auf 10.48 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’720’968 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 316.157 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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