arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176
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arGEN-X Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 973 auf 982 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rajan Sharma sieht Überraschungspotenzial für die Markterwartungen an das Immunsuppressivum Vyvgart im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, wie er in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 22. Oktober schrieb. Beim niederländischen Antikörperspezialisten laufe es insgesamt solide./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
982.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
843.20 €
|
Abst. Kursziel*:
16.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
843.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.46%
|
Analyst Name::
Rajan Sharma
|
KGV*:
-
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