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arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176

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25.09.2026 12:06:02

arGEN-X Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 973 auf 982 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rajan Sharma sieht Überraschungspotenzial für die Markterwartungen an das Immunsuppressivum Vyvgart im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, wie er in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 22. Oktober schrieb. Beim niederländischen Antikörperspezialisten laufe es insgesamt solide./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Rajan Sharma 		KGV*:
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