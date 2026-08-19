DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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DocMorris Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 11,50 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Jan Koch sprach in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar von einem starken Halbjahresbericht der Versandapotheke. Im zweiten Quartal habe sich das Wachstum in allen Geschäftsbereichen beschleunigt, während der bereinigte operative Verlust deutlich zurückgegangen sei. Koch verwies zudem auf die angehobene Jahresumsatz- und Ergebnisprognose, was weitere Aufwärtskorrekturen der Konsensschätzungen stützen dürfte./rob/ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Hebel
|Steigender DocMorris-Kurs
|Fallender DocMorris-Kurs
|>5
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11.50 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.25 CHF
|
Abst. Kursziel*:
12.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.42 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.40%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
17:58
|SIX-Handel SPI beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
16:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
15:58
|Verluste in Zürich: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
12:29
|DocMorris Aktie News: Anleger greifen bei DocMorris am Mittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris gewinnt am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|11:04
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10:34
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10:34
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|10:34
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10.32
|3.20%
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