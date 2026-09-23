Minuszeichen in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge

Am Mittwoch gab der SPI via SIX schlussendlich um 0.25 Prozent auf 19’754.43 Punkte nach. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.451 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0.285 Prozent stärker bei 19’860.87 Punkten, nach 19’804.44 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 19’894.72 Punkte, das Tagestief hingegen 19’740.14 Zähler.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0.529 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20’317.78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19’628.72 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 23.09.2025, den Wert von 16’803.45 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8.29 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell ASMALLWORLD (+ 11.11 Prozent auf 0.75 CHF), ams-OSRAM (+ 10.34 Prozent auf 23.48 CHF), EvoNext (+ 6.86 Prozent auf 2.18 CHF), EFG International (+ 4.49 Prozent auf 16.28 CHF) und Addex Therapeutics (+ 4.39 Prozent auf 0.02 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-11.40 Prozent auf 6.22 CHF), DocMorris (-5.86 Prozent auf 10.93 CHF), GAM (-5.46 Prozent auf 0.07 CHF), BioVersys (-4.53 Prozent auf 25.30 CHF) und LEM (-3.94 Prozent auf 610.00 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 6’841’303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 316.247 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Die EvoNext-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Mit 11.77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch