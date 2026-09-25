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Symrise-Analyse im Blick 25.09.2026 12:43:44

Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Symrise-Aktie

Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Symrise-Aktie

Die Symrise-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Symrise
87.42 CHF -0.36%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Vor den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen habe sich der Aromen- und Duftstoffhersteller auf Investorenveranstaltungen positiv zur Geschäftsentwicklung geäussert, schrieb Victoria Nice in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Sie hob ihre Schätzung für das organische Umsatzwachstum im dritten Quartal ein wenig an auf 5,2 Prozent und liege nun noch etwas deutlicher über der Konsensprognose. Es spreche auch nichts dagegen, dass sich das Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich fortsetze.

Aktieninformation im Fokus: Die Symrise-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Kaum Bewegung liess sich um 12:26 Uhr bei der Symrise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 93.30 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 6.11 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55’068 Stück gehandelt. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2026 um 37.7 Prozent. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 10.03.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:13 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: istock/kryczka,Symrise
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