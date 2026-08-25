DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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DocMorris Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DocMorris von 9,50 auf 11,00 Franken angehoben, die Aktien aber nach ihrem guten Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Unter den Onlineapotheken setzt er nun auf Redcare. Bei DocMorris sei indes viel von den besseren Wachstums- und Margenaussichten bereits eingepreist./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
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Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
10.26 CHF
|
Abst. Kursziel*:
7.21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.92 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.85%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
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