DocMorris 9.45 CHF -0.44% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 9,50 Franken auf "Buy" belassen. Die Schweizer seien dem operativen Break-even im zweiten Halbjahr mit den Resultaten der ersten sechs Monate etwas näher gekommen, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch nach den Zahlen der Online-Apotheke./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.