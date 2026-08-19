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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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19.08.2026 10:03:42

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 10,70 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Sebastian Vogel rechnet am Mittwoch mit einer durchwachsenen Kursreaktion auf den Quartalsbericht der Schweizer. Denn höheren Zielen und entsprechendem Potenzial für den Konsens stünden enttäuschende Resultate gegenüber. Zudem sei der Free Cashflow weiter negativ./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 05:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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