DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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DocMorris Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 10,70 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Sebastian Vogel rechnet am Mittwoch mit einer durchwachsenen Kursreaktion auf den Quartalsbericht der Schweizer. Denn höheren Zielen und entsprechendem Potenzial für den Konsens stünden enttäuschende Resultate gegenüber. Zudem sei der Free Cashflow weiter negativ./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Hebel
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|Fallender DocMorris-Kurs
|>5
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Neutral
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
10.70 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
9.44 CHF
|
Abst. Kursziel*:
13.35%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
9.06 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.05%
|
Analyst Name::
Sebastian Vogel
|
KGV*:
-
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