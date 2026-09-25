Novo Nordisk Aktie 461641 / US6701002056
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25.09.2026 16:31:04
Milliardendeal lässt Nanexa-Aktie explodieren - Novo Nordisk kaum bewegt
Novo Nordisk hat vereinbart, bis zu 1,2 Milliarden Euro für die Lizenzierung und Entwicklung der Medikamentenverabreichungstechnologie des schwedischen Pharmaunternehmens Nanexa zu zahlen.
Im Rahmen der am späten Donnerstag angekündigten exklusiven Vereinbarung hat Novo Nordisk die Technologie von Nanexa in bis zu fünf Entwicklungsprogrammen lizenziert. Diese decken unterschiedliche Verabreichungshäufigkeiten ab, wobei die Unternehmen eine monatliche und vierteljährliche Verabreichung anstreben.
Novo wird die weltweite Entwicklung und Vermarktung leiten. Nanexa hat Anspruch auf Vorabvergütungen und potenzielle Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 1,17 Milliarden Euro. Der dänische Arzneimittelhersteller wird 615 Millionen Euro an Vorabzahlungen sowie Entwicklungs- und regulatorischen Meilensteinzahlungen leisten, zusätzlich zu Lizenzgebühren auf zukünftige Produktverkäufe.
Der Aktienkurs von Nanexa hat sich nach der Nachricht im Stockholmer Handel mehr als verdoppelt. Er stieg vom Schlusskurs vom Donnerstag von 5,93 Kronen auf bis zu 15,50 SEK. Zuletzt ging es um 104,05 Prozent nach oben auf 12,10 SEK. Die Papiere von Novo Nordisk notieren derweil 0,02 Prozent fester bei 253,05 DKK.
DJG/DJN/hab/uxd
DOW JONES
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