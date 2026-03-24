Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’392 0.0%  SPI 17’310 0.0%  Dow 46’208 1.4%  DAX 22’451 -0.9%  Euro 0.9119 -0.2%  EStoxx50 5’541 -0.6%  Gold 4’410 -0.2%  Bitcoin 55’844 0.2%  Dollar 0.7876 0.2%  Öl 101.9 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Suche...

DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

3.99
CHF
-0.03
CHF
-0.75 %
10:06:15
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.03.2026 08:16:56

DocMorris Sell

DocMorris
3.96 CHF -2.42%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 5,00 auf 3,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach den endgültigen Jahreszahlen reduzierte Analyst Sebastian Vogel am Montagnachmittag seine Marktanteilserwartungen für das E-Rezept. Entsprechend senkte er auch seine kurzfristigen Umsatzwachstumsschätzungen, was zudem auch die Margenaussichten limitiert./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Sell
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
3.50 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
4.02 CHF 		Abst. Kursziel*:
-12.94%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
3.96 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.53%
Analyst Name::
Sebastian Vogel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:16 DocMorris Sell UBS AG
23.03.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
23.03.26 DocMorris Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
19.03.26 DocMorris Sell UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen