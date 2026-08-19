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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

10.21
CHF
0.21
CHF
2.10 %
11:18:56
SWX
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20.08.2026 10:34:13

DocMorris Neutral

DocMorris
10.29 CHF 7.48%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris nach den Zahlen zum zweiten Quartal von 10,70 auf 11 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate stützten die Erwartungen für 2027 und 2028 nun etwas besser, schrieb Sebastian Vogel am Mittwoch. Er erhöhte seine Umsatzschätzungen, bleibt aber vorsichtig, was den Zeitpunkt einer Rückkehr zu einem positiven Free Cashflow betrifft. Anders als das Unternehmen rechnet er damit erst 2028./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 14:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender DocMorris-Kurs
Fallender DocMorris-Kurs >5
Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Neutral
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
11.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
10.23 CHF 		Abst. Kursziel*:
7.53%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
10.29 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
6.87%
Analyst Name::
Sebastian Vogel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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19.08.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 DocMorris Neutral UBS AG
15.07.26 DocMorris Sell UBS AG
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