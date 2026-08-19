DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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DocMorris Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris nach den Zahlen zum zweiten Quartal von 10,70 auf 11 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate stützten die Erwartungen für 2027 und 2028 nun etwas besser, schrieb Sebastian Vogel am Mittwoch. Er erhöhte seine Umsatzschätzungen, bleibt aber vorsichtig, was den Zeitpunkt einer Rückkehr zu einem positiven Free Cashflow betrifft. Anders als das Unternehmen rechnet er damit erst 2028./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte auf DocMorris
|Mini Futures
|Hebel
|Steigender DocMorris-Kurs
|Fallender DocMorris-Kurs
|>5
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Neutral
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
11.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
10.23 CHF
|
Abst. Kursziel*:
7.53%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
10.29 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.87%
|
Analyst Name::
Sebastian Vogel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris gewinnt am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
19.08.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittwochnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
19.08.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris fällt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Verluste in Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
19.08.26
|DocMorris with strong growth momentum in Rx and Digital Services in the first half of the year and guidance increase (EQS Group)
|
19.08.26
|DocMorris mit starker Wachstumsdynamik bei Rx und Digital Services im ersten Halbjahr und Verbesserung des Ausblicks (EQS Group)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10.39
|3.90%
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MBB Hold