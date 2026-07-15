DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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15.07.2026 10:49:26
DocMorris Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 4 Franken auf "Sell" belassen. Der Umsatz habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Sebastian Vogel am Mittwoch nach den Eckzahlen. Auf das bessere Rezeptgeschäft in Deutschland dürften die Aktien allerdings positiv reagieren./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 05:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Sell
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
4.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
5.88 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-31.94%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
10.83 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-63.08%
|
Analyst Name::
Sebastian Vogel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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