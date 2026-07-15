DocMorris 10.83 CHF 7.18% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 4 Franken auf "Sell" belassen. Der Umsatz habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Sebastian Vogel am Mittwoch nach den Eckzahlen. Auf das bessere Rezeptgeschäft in Deutschland dürften die Aktien allerdings positiv reagieren./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 05:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.