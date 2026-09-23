Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rechtsstreit
|
23.09.2026 14:14:00
DocMorris-Aktie sackt kräftig ab: Urteil über Geschäftsmodell von Konkurrent dm-med im Dezember
Im Rechtsstreit um den neuen Konkurrenten dm-med von DocMorris ist am Mittwoch noch kein Urteil gefallen.
"Es geht um ein ganzes Geschäftsmodell", sagte der Vorsitzende Richter Steffen Wesche laut der Nachrichtenagentur DPA. Im Kern steht die Frage, ob der Internetauftritt der Drogeriemarktkette dm und der Versandapotheke dm-med ausreichend voneinander getrennt sind.
Sollte die Wettbewerbszentrale mit ihrer Klage Erfolg haben, könnte dies den Wettbewerbsdruck auf die in Deutschland etablierten Online-Apotheken DocMorris und Redcare Pharmacy verringern. dm ist im Dezember 2025 in den deutschen Versandhandel mit rezeptfreien, aber apothekenpflichtigen Medikamenten eingestiegen und wird als potenziell ernstzunehmender Konkurrent gesehen.
Streit um Trennung der Angebote
Entscheidend ist dabei, ob dm-med für die Kunden als eigenständige Versandapotheke erkennbar ist oder ob das Angebot als Teil des Drogeriegeschäfts von dm erscheint. Richter Wesche stellte dazu die Frage, ob es sich bei dm-med faktisch um "eine Ecke in der Drogerie" oder um eine eigenständige Apotheke handle, die mit der Drogerie kooperiere.
Die Wettbewerbszentrale fordert, dass dm-med das Anbieten und den Verkauf apothekenpflichtiger Arzneimittel an Endverbraucher untersagt wird. Sie argumentierte unter anderem mit dem besonderen Schutzbedürfnis beim Verkauf von Arzneimitteln. Aus ihrer Sicht ist die Trennung zwischen dm und dm-med nicht ausreichend. So würden Kunden über die dm-Homepage gezielt zu dm-med geleitet.
Die Anwälte von dm halten die Angebote dagegen für ausreichend voneinander getrennt. So seien mehrere Klicks nötig, um zu dm-med zu gelangen, zudem gebe es separate Warenkörbe und Rechnungen.
Konkurrenz bislang nur bei rezeptfreien Medikamenten
Für DocMorris betrifft die zusätzliche Konkurrenz durch dm-med bislang nur einen Teil des Geschäfts. dm-med verkauft keine verschreibungspflichtigen Medikamente. DocMorris setzt dagegen insbesondere auf das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten über das E-Rezept als Wachstumstreiber.
Mit einem endgültigen Gerichtsentscheid ist allerdings auch im Dezember nicht unbedingt zu rechnen. Der Rechtsstreit könnte durch weitere Instanzen bis zum Bundesgerichtshof gehen.
An der SIX reagiert die Aktie am Mittwoch zeitweise mit Verlusten von 4,65 Prozent auf 11,07 Franken.
kre/DP/men/jl/hr
Karlsruhe/Heerlen (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
12:26
|SDAX aktuell: SDAX am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Freitagmittag steigen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel: SDAX zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tritt am Mittwoch auf der Stelle, während der deutsche Leitindex abgibt. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.