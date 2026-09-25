DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Freitagvormittag tiefer

Die DocMorris-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 10,64 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'822 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der DocMorris-Aktie ging bis auf 10,58 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,58 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'893 DocMorris-Aktien den Besitzer.

Bei 11,69 CHF erreichte der Titel am 22.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 8,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,92 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DocMorris-Aktie ist somit 63,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für DocMorris-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. DocMorris veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

In der DocMorris-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,690 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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