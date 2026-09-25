Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Symrise-Aktie mit Buy

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen dürfte erneut solide abgeschnitten haben, schrieb Marcus Dunford-Castro in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Günstigere Vergleichswerte und sich verbessernde Trends im Bereich Haustierpflege dürften das Wachstum gestützt haben. Zudem seien neue Produktideen sehr erfolgreich auf den Markt gebracht worden.

Aktienanalyse online: Die Symrise-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Symrise-Aktie zeigte sich um 12:26 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 93.30 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 17.90 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 55’068 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 37.7 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q4 2026-Bilanz wird von Experten auf den 10.03.2027 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 11:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.