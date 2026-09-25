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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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25.09.2026 12:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris verteuert sich am Mittag kräftig

DocMorris Aktie News: DocMorris verteuert sich am Mittag kräftig

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DocMorris. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 6,4 Prozent auf 11,37 CHF zu.

DocMorris
11.28 CHF 5.70%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die DocMorris-Papiere um 12:28 Uhr 6,4 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'803 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die DocMorris-Aktie bei 11,38 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,58 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 112'999 DocMorris-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,69 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.09.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der DocMorris-Aktie ist somit 2,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,92 CHF am 24.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DocMorris-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. DocMorris veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat DocMorris 260.83 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,690 CHF je DocMorris-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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