NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 9,50 Franken auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheken Redcare und DocMorris hätten bei ihren Bestell-Apps im Juni einen Rückgang der aktiven Nutzer von jeweils um 6 Prozent zum Vormonat verzeichnet, schrieb Martin Comtesse am Dienstag nach Auswertung der Daten. Allerdings habe sich die Marktstimmung deutlich verbessert: Beide Aktien hätten sich seit ihren Tiefstständen im März inzwischen mehr als verdoppelt./edh/ag;