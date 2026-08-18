EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 30.54 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3.275 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (31.66 EUR), wäre das Investment nun 103.68 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 3.68 Prozent.

Der Ahold Delhaize (Ahold)-Wert an der Börse wurde auf 28.04 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch