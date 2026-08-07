SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DocMorris von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der DocMorris-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die DocMorris-Aktie bei 24.49 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 40.829 DocMorris-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 387.87 CHF, da sich der Wert einer DocMorris-Aktie am 06.08.2026 auf 9.50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 61.21 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte DocMorris einen Börsenwert von 495.99 Mio. CHF. Der DocMorris-Börsengang fand am 06.07.2017 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das DocMorris-Papier bei 151.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch