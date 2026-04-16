DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

6.00
CHF
0.26
CHF
4.44 %
09:37:51
SWX
16.04.2026 08:11:55

DocMorris Buy

DocMorris
6.01 CHF 3.51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 12 Franken auf "Buy" belassen. Die Onlineapotheke sei solide ins Jahr gestartet, schrieb Martin Comtesse am Donnerstagmorgen. Die Schweizer lägen mit dem bereinigten operativen Ergebnis in der Spur, spätestens im vierten Quartal den Breakeven zu schaffen./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 01:43 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 01:43 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
12.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5.74 CHF 		Abst. Kursziel*:
109.06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6.01 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
99.60%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:11 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
24.03.26 DocMorris Sell UBS AG
23.03.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
23.03.26 DocMorris Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
