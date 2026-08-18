EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingefahren

Das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 52.38 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 190.913 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers auf 67.02 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’794.96 EUR wert. Mit einer Performance von +27.95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 135.29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch