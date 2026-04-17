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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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17.04.2026 09:35:04

DocMorris Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,50 Franken belassen. Die Online-Apotheke sei positiv ins Jahr gestartet, schrieb Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit sei das Unternehmen auf Kurs, um 2026 die operative Gewinnschwelle zu erreichen./rob/niw/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
4.50 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
6.48 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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