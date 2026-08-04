T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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T-Mobile US Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Im US-Telekomsektor seien im vergangenen Quartal unter dem Strich die Zahlen der Nettoneukunden gestiegen, schrieb Laurent Yoon in einem Resümee zum Sektor am Dienstag. Das gelte sowohl für das Breitband wie für den Mobilfunk. Bei T-Mobile US richte sich der Fokus verstärkt auf den durchschnittlichen Umsatz je Nutzer. Qualität statt Quantität, laute also die Devise./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 220.00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 180.12
|
Abst. Kursziel*:
22.14%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 180.13
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.13%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile US
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17.08.26
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|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 liegt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
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|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte eine T-Mobile US-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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|Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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|Bernstein Research
|05.08.26
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|Bernstein Research
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|27.07.26
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|24.07.26
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