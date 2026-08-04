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T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040

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18.08.2026 08:01:27

T-Mobile US Market-Perform

T-Mobile US
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Im US-Telekomsektor seien im vergangenen Quartal unter dem Strich die Zahlen der Nettoneukunden gestiegen, schrieb Laurent Yoon in einem Resümee zum Sektor am Dienstag. Das gelte sowohl für das Breitband wie für den Mobilfunk. Bei T-Mobile US richte sich der Fokus verstärkt auf den durchschnittlichen Umsatz je Nutzer. Qualität statt Quantität, laute also die Devise./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 02:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 04:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 220.00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 180.12 		Abst. Kursziel*:
22.14%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 180.13 		Abst. Kursziel aktuell:
22.13%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
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