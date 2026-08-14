SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DocMorris von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit DocMorris-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 180.22 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das DocMorris-Papier investiert hätte, hätte er nun 55.487 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 529.62 CHF, da sich der Wert eines DocMorris-Papiers am 13.08.2026 auf 9.55 CHF belief. Die Abnahme von 10’000 CHF zu 529.62 CHF entspricht einer negativen Performance von 94.70 Prozent.

DocMorris war somit zuletzt am Markt 477.88 Mio. CHF wert. Am 06.07.2017 fand der erste Handelstag der DocMorris-Aktie an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer DocMorris-Aktie auf 151.00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch