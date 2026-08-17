DocMorris Aktie News: Anleger greifen bei DocMorris am Mittag zu

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 9,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'240 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die DocMorris-Aktie bis auf 9,82 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,59 CHF. Von der DocMorris-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50'376 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,25 CHF erreichte der Titel am 15.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 12,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Der aktuelle Kurs der DocMorris-Aktie ist somit 59,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DocMorris am 19.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,05 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DocMorris in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -7,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 280.64 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

In der DocMorris-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,734 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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