MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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18.08.2026 10:04:44
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Hold
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst George McWhirter hat eine umfassende Analyse des MTU Aero Engines-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 350 auf 390 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Die durchschnittliche Dauer der Betriebsstunden von Flugzeugturbinen sei im Juli gestiegen, schrieb George McWhirter in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gelte das am stärksten für Motoren von Rolls Royce, gefolgt von denen von Safran und MTU. Rolls Royce bleibe sein Favorit in der Branche. Den stärksten Anstieg im Juli in Relation zum Vormonat habe derweil Safran aufgewiesen.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:47 Uhr mit Abschlägen von 0.9 Prozent bei 378.00 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 3.17 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 3’918 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 7.6 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 29.10.2026 wird MTU Aero Engines Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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