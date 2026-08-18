DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 3 Jahren verdient

Am 18.08.2023 wurde die Scout24-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 60.66 EUR. Bei einem Scout24-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.649 Scout24-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 75.75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124.88 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24.88 Prozent vermehrt.

Alle Scout24-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.43 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Scout24-Aktie fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Scout24-Aktie wurde der Erstkurs mit 30.75 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch