Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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Givaudan Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 2886 Franken auf "Underperform" belassen. Der Wettbewerber DSM-Firmenich stehe vor einer mehrjährigen Erholung des Geschäfts mit Dufstoffen, schrieb Victoria Nice am Montag. Das werde am Markt bislang unterschätzt. Mit Blick auf das jüngste überdurchschnittliche Wachstum sieht die Expertin hingegen Risiken. Die Wachstumstreiber der vergangenen Jahre könnten an Schwung verlieren./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Underperform
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2’886.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
3’184.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-9.36%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
3’173.38 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.06%
|
Analyst Name::
Victoria Nice
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
17.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
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17.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.08.26
|SMI aktuell: SMI liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Montagshandel in Zürich: SLI verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
17.08.26
|SIX-Handel So steht der SLI aktuell (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
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|10.08.26
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|27.07.26
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|24.07.26
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|24.07.26
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|27.07.26
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|24.07.26
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|Deutsche Bank AG
|24.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|23.07.26
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|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
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|21.07.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Givaudan Halten
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|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
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|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
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