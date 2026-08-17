Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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Siemens Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 320 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Sparte Smart Infrastructure habe stark abgeschnitten, schrieb Richard Dawson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hier seien die Aufträge prozentual dreistellig gestiegen. Das habe höhere Jahresziele des Industriekonzerns ermöglicht. Enttäuscht habe der Markt hingegen auf die nicht erhöhten Ziele für die Sparte Digital Industries reagiert./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
330.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
279.60 €
|
Abst. Kursziel*:
18.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
279.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.94%
|
Analyst Name::
Richard Dawson
|
KGV*:
-
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