JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
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JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jost Werke nach Zahlen zum zweiten Quartal von 74 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zulieferer für die Nutzfahrzeugbranche dürfte mit den Zahlen für das Gesamtjahr in der oberen Hälfte des ausgegebenen Zielkorridors landen, schrieb Sebastian Ubert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die operative Marge (Ebit) werde voraussichtlich den Rest des Jahres prozentual zweistellig sein./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
83.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53.90 €
|
Abst. Kursziel*:
53.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.13%
|
Analyst Name::
Sebastian Ubert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JOST Werke AG
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