Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben

Letztendlich schloss der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.15 Prozent) bei 20’445.85 Punkten ab. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.517 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.385 Prozent auf 20’554.49 Punkte an der Kurstafel, nach 20’475.73 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20’444.72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 20’606.98 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1.13 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 06.07.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20’166.93 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 06.05.2026, den Wert von 18’826.51 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, lag der SPI-Kurs bei 16’407.75 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.08 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’606.98 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit GAM (+ 21.74 Prozent auf 0.08 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 15.04 Prozent auf 26.00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 9.75 Prozent auf 0.26 CHF), SHL Telemedicine (+ 5.77 Prozent auf 1.10 CHF) und Komax (+ 5.27 Prozent auf 59.90 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen ams-OSRAM (-5.02 Prozent auf 17.61 CHF), Addex Therapeutics (-3.96 Prozent auf 0.04 CHF), lastminutecom (-3.57 Prozent auf 12.15 CHF), DocMorris (-3.36 Prozent auf 9.50 CHF) und Adecco SA (-3.25 Prozent auf 22.66 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 3’706’731 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 309.653 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch