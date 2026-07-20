DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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DocMorris Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DocMorris von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 4,00 auf 10,70 Franken angehoben. Die Internet-Apotheke komme mit ihrer Kehrtwende voran, schrieb Analyst Sebastian Vogel am Freitagnachmittag. Vor allem das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland entwickele sich besser als erwartet und auch die Kostenkontrolle habe sich verbessert. Allerdings erwartet der Analyst erst ab 2028 die Rückkehr zu einem freien Barmittelzufluss. Auch liege die erwartete Kapitalrendite (RoIC) bis 2030 nur knapp über den Kapitalkosten (WACC), sodass das Unternehmen auch mittelfristig nur begrenzt Wert für Aktionäre schaffe./ajx/mne/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Neutral
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
10.70 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
10.74 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-0.37%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
10.71 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.07%
|
Analyst Name::
Sebastian Vogel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
12:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris zeigt sich am Mittag gestärkt (finanzen.ch)
|
17.07.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
17.07.26
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
17.07.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris büsst am Vormittag ein (finanzen.ch)
|
15.07.26
|DocMorris-Aktie stärker: Beschleunigtes Wachstum im zweiten Quartal (AWP)
|
15.07.26
|Markt: DocMorris-Aktien nach Q2-Umsatzzahlen gefragt (AWP)
|
15.07.26
|DocMorris mit starkem Umsatzwachstum von 15% im zweiten Quartal; Rx wächst um 46% und Digital Services um 80% (EQS Group)
|
15.07.26
|DocMorris reports strong revenue growth of 15% in the second quarter; Rx grows by 46% and Digital Services by 80% (EQS Group)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|12:03
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:03
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|12:03
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10.78
|1.13%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:03
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UBS AG
DocMorris Neutral
|11:55
|
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|11:49
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|11:42
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