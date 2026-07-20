Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’294 -0.4%  SPI 20’088 -0.3%  Dow 52’146 -0.8%  DAX 24’879 0.2%  Euro 0.9237 0.0%  EStoxx50 6’239 0.1%  Gold 4’021 0.3%  Bitcoin 51’940 -0.6%  Dollar 0.8079 0.0%  Öl 88.5 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
Siemens-Aktie zieht an: Neuer Grossauftrag stärkt Bahngeschäft
Oracle- und CoreWeave-Aktien im Fokus: KI-Kritiker warnt vor OpenAI-Risiken
Ausblick: 3M mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
D-Wave-CEO verkauft Aktien: SEC-Meldung liefert den Grund - Anleger steigen wieder ein
Suche...
eToro entdecken

DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

10.71
CHF
0.05
CHF
0.47 %
12:59:46
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.07.2026 12:03:49

DocMorris Neutral

DocMorris
10.71 CHF 1.85%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DocMorris von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 4,00 auf 10,70 Franken angehoben. Die Internet-Apotheke komme mit ihrer Kehrtwende voran, schrieb Analyst Sebastian Vogel am Freitagnachmittag. Vor allem das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland entwickele sich besser als erwartet und auch die Kostenkontrolle habe sich verbessert. Allerdings erwartet der Analyst erst ab 2028 die Rückkehr zu einem freien Barmittelzufluss. Auch liege die erwartete Kapitalrendite (RoIC) bis 2030 nur knapp über den Kapitalkosten (WACC), sodass das Unternehmen auch mittelfristig nur begrenzt Wert für Aktionäre schaffe./ajx/mne/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 16:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf DocMorris

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender DocMorris-Kurs >5
Fallender DocMorris-Kurs >5
Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Neutral
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
10.70 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
10.74 CHF 		Abst. Kursziel*:
-0.37%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
10.71 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.07%
Analyst Name::
Sebastian Vogel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:03 DocMorris Neutral UBS AG
15.07.26 DocMorris Sell UBS AG
15.07.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
13.07.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen