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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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22.04.2026 11:38:26

DocMorris Equal Weight

DocMorris
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DocMorris von 6 auf 8 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Nach den Jahres- und Erstquartalszahlen sowie hinsichtlich des Ausblicks von Konkurrent DocMorris habe er seine Bewertungsmodelle für die Online-Apotheken überarbeitet, schrieb Guillaume Galland in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Bei Redcare senkte er seine Umsatzprognosen für 2026 sowie 2027 um 7 beziehungsweise 12 Prozent. Für DocMorris revidierte Galland die entsprechenden Schätzungen nur um 1 beziehungsweise 2 Prozent nach unten./gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Equal Weight
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
8.00 CHF
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Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Guillaume Galland 		KGV*:
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