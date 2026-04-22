DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
DocMorris Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DocMorris von 6 auf 8 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Nach den Jahres- und Erstquartalszahlen sowie hinsichtlich des Ausblicks von Konkurrent DocMorris habe er seine Bewertungsmodelle für die Online-Apotheken überarbeitet, schrieb Guillaume Galland in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Bei Redcare senkte er seine Umsatzprognosen für 2026 sowie 2027 um 7 beziehungsweise 12 Prozent. Für DocMorris revidierte Galland die entsprechenden Schätzungen nur um 1 beziehungsweise 2 Prozent nach unten./gl/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Equal Weight
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
8.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
7.30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9.51%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
7.27 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.03%
|
Analyst Name::
Guillaume Galland
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
12:29
|DocMorris Aktie News: Anleger greifen bei DocMorris am Mittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|DocMorris Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von DocMorris (finanzen.ch)
|
21.04.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris reagiert am Nachmittag positiv (finanzen.ch)
|
21.04.26