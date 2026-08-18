MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TRATON von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das TRATON-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25.72 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.888 TRATON-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 37.14 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 144.40 EUR wert. Damit wäre die Investition 44.40 Prozent mehr wert.

Alle TRATON-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18.44 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der TRATON-Papiere an der Börse XETRA war der 28.06.2019. Der erste festgestellte Kurs der TRATON-Aktie lag damals bei 27.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch