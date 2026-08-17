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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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17.08.2026 16:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Montagnachmittag in Grün

DocMorris Aktie News: DocMorris am Montagnachmittag in Grün

Die Aktie von DocMorris gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DocMorris-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 9,94 CHF.

DocMorris
9.94 CHF 4.41%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das DocMorris-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 9,94 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'213 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die DocMorris-Aktie bei 10,01 CHF. Bei 9,59 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 148'327 DocMorris-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,25 CHF erreichte der Titel am 15.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DocMorris am 19.08.2025. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,05 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -7,06 Prozent auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 280.64 Mio. CHF gelegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,734 CHF je Aktie in den DocMorris-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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