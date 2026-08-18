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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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18.08.2026 09:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris büsst am Vormittag ein

DocMorris Aktie News: DocMorris büsst am Vormittag ein

Die Aktie von DocMorris gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die DocMorris-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 9,66 CHF ab.

DocMorris
9.78 CHF -1.56%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die DocMorris-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 9,66 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'176 Punkten realisiert. Im Tief verlor die DocMorris-Aktie bis auf 9,65 CHF. Bei 9,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der DocMorris-Aktie belief sich zuletzt auf 9'253 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 11,25 CHF. Der aktuelle Kurs der DocMorris-Aktie ist somit 16,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,92 CHF. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 146,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten DocMorris-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. DocMorris vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,05 CHF je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat DocMorris mit einem Umsatz von insgesamt 260.83 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 280.64 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um -7,06 Prozent verringert.

Analysten gehen davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,734 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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