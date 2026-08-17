Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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Siemens Healthineers Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem gemischten Quartal des Herstellers von Medizintechnik verbleibe er an der Seitenlinie, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Segment Großbildgebung sei die Hauptursache der Enttäuschung unter Investoren gewesen. Gleichzeitig habe das Management mit der Bekanntgabe des für 2027 erwarteten Gewinnwachstums eine kluge Entscheidung getroffen angesichts zu optimistischer Erwartungen am Markt./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
38.84 €
|
Abst. Kursziel*:
0.41%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
38.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.98%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
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