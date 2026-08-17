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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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17.08.2026
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18.08.2026 08:15:03

Siemens Healthineers Hold

Siemens Healthineers
36.63 CHF -0.83%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem gemischten Quartal des Herstellers von Medizintechnik verbleibe er an der Seitenlinie, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Segment Großbildgebung sei die Hauptursache der Enttäuschung unter Investoren gewesen. Gleichzeitig habe das Management mit der Bekanntgabe des für 2027 erwarteten Gewinnwachstums eine kluge Entscheidung getroffen angesichts zu optimistischer Erwartungen am Markt./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
38.84 € 		Abst. Kursziel*:
0.41%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
38.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.98%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
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03.08.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
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