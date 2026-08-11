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SPI-Performance im Fokus 11.08.2026 17:58:11

Verluste in Zürich: SPI fällt letztendlich zurück

Verluste in Zürich: SPI fällt letztendlich zurück

Am Abend zogen sich die Anleger in Zürich zurück.

ams-OSRAM
18.76 CHF 3.54%
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Der SPI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0.36 Prozent tiefer bei 20’511.96 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.533 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0.012 Prozent fester bei 20’588.21 Punkten, nach 20’585.70 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20’636.94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20’507.90 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20’023.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der SPI einen Wert von 18’575.43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wurde der SPI auf 16’567.52 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.44 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Idorsia (+ 9.69 Prozent auf 6.51 CHF), ams-OSRAM (+ 7.75 Prozent auf 19.19 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6.84 Prozent auf 28.90 CHF), Addex Therapeutics (+ 6.67 Prozent auf 0.04 CHF) und Villars SA (+ 5.22 Prozent auf 605.00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Tecan (N) (-10.30 Prozent auf 181.20 CHF), GAM (-7.62 Prozent auf 0.08 CHF), DocMorris (-3.41 Prozent auf 9.36 CHF), SoftwareONE (-3.06 Prozent auf 9.19 CHF) und EMS-CHEMIE (-3.02 Prozent auf 803.50 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die Idorsia-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’353’404 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 316.886 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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