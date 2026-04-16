DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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16.04.2026
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17.04.2026 07:24:05
DocMorris Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 6 Franken auf "Equal Weight" belassen. Das Rezeptgeschäft in Deutschland habe sich gegenüber dem Vorquartal erholt, schrieb Guillaume Galland am Donnerstag. Die Schweizer hinkten Redcare aber weiter hinterher./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Equal Weight
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
6.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
6.35 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-5.51%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
6.29 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.55%
|
Analyst Name::
Guillaume Galland
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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