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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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16.04.2026
SWX
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17.04.2026 07:24:05

DocMorris Equal Weight

DocMorris
6.29 CHF 8.23%
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 6 Franken auf "Equal Weight" belassen. Das Rezeptgeschäft in Deutschland habe sich gegenüber dem Vorquartal erholt, schrieb Guillaume Galland am Donnerstag. Die Schweizer hinkten Redcare aber weiter hinterher./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 06:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Equal Weight
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
6.00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
6.35 CHF 		Abst. Kursziel*:
-5.51%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
6.29 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.55%
Analyst Name::
Guillaume Galland 		KGV*:
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