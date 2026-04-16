LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 6 Franken auf "Equal Weight" belassen. Das Rezeptgeschäft in Deutschland habe sich gegenüber dem Vorquartal erholt, schrieb Guillaume Galland am Donnerstag. Die Schweizer hinkten Redcare aber weiter hinterher./rob/ag/la;