Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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Rolls-Royce Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1430 auf 1900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die durchschnittliche Dauer der Betriebsstunden von Flugzeugturbinen sei im Juli gestiegen, schrieb George McWhirter in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gelte das am stärksten für Motoren von Rolls Royce, gefolgt von denen von Safran und MTU. Rolls Royce bleibe sein Favorit in der Branche. Den stärksten Anstieg im Juli in Relation zum Vormonat habe derweil Safran aufgewiesen./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
19.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.47 £
|
Abst. Kursziel*:
22.82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.46 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.87%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
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