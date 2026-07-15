Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’211 -0.2%  SPI 19’996 -0.2%  Dow 52’508 0.0%  DAX 24’914 -0.9%  Euro 0.9252 0.1%  EStoxx50 6’281 0.0%  Gold 4’022 -0.8%  Bitcoin 52’274 -0.6%  Dollar 0.8098 0.1%  Öl 86.4 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526DocMorris4261528Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Richemont-Aktie haussiert: Erwartungen mit starkem Quartalswachstum übertroffen
Ausblick: ABB (Asea Brown Boveri) präsentiert Quartalsergebnisse
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Mittwochvormittag
Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung
Roche-Aktie moderat leichter: Priority Review für Nierenerkrankung pMN
Suche...
Plus500 Depot

DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

10.88
CHF
0.72
CHF
7.09 %
10:04:31
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.07.2026 09:06:54

DocMorris Buy

DocMorris
10.87 CHF 7.55%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Umsatzzahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 9,50 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse hob am Mittwoch vor allem das beschleunigte Wachstum bei verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland hervor. Diese starke Beschleunigung im Vergleich zu den Vorquartalen zeige, dass sich der gezieltere Einsatz eines reduzierten Marketingbudgets auszahle./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
9.50 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5.88 CHF 		Abst. Kursziel*:
61.63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10.87 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.60%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?