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Kursentwicklung im Fokus 10.08.2026 12:26:11

Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittag fester

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SPI-Handel am Montagmittag.

Züblin
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Am Montag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0.15 Prozent fester bei 20’540.79 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.536 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SPI 0.215 Prozent stärker bei 20’553.73 Punkten, nach 20’509.58 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 20’505.98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20’556.98 Punkten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SPI stand noch vor einem Monat, am 10.07.2026, bei 20’023.15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, notierte der SPI bei 18’574.54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Stand von 16’566.12 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12.60 Prozent aufwärts. Bei 20’606.98 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16’847.58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit MindMaze Therapeutics (+ 4.36 Prozent auf 0.25 CHF), Logitech (+ 3.21 Prozent auf 87.38 CHF), DocMorris (+ 2.37) Prozent auf 9.72 CHF), ams-OSRAM (+ 1.88 Prozent auf 18.40 CHF) und SKAN (+ 1.88 Prozent auf 59.60 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Schlatter Industries (-4.26 Prozent auf 18.00 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3.63 Prozent auf 6.90 CHF), Private Equity (-3.47 Prozent auf 61.20 CHF), StarragTornos (-3.47 Prozent auf 36.20 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-3.42 Prozent auf 50.80 CHF).

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 572’899 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 317.327 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Mit 11.77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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