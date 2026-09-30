Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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Danone Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten Verkaufszahlen auf Basis von US-Kassenscannern aus. Das Geschäft der Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne habe sich im dritten Quartal gegenüber dem zweiten bisher generell abgeschwächt. Danone habe zuletzt klar an Dynamik eingebüßt./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
59.08 €
|
Abst. Kursziel*:
55.72%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
58.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.30%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|55.54
|11.12%
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Jefferies & Company Inc.
Linde Buy
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Bernstein Research
Philips Market-Perform
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Bernstein Research
Akzo Nobel Market-Perform
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Barclays Capital
ASOS Equal Weight
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Deutsche Bank AG
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